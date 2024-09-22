Число погибших на шахте в Иране превысило 50 человек

По уточненным данным, число погибших при взрыве метана на шахте в районе Табас на востоке Ирана достигло 51 человека. Еще 20 горняков пострадали. Предполагается, что в завалах остаются люди.

Взрыв произошел вечером 21 сентября на двух соединенных между собой участках. Начаты поисково-спасательные работы, однако их проведению мешает высокая концентрация метана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и обещал сделать все возможное для помощи пострадавшим и спасения тех, кто находится под землей. Он сообщил о начале расследования и обещал принять все меры, чтобы не допустить повторения трагедии.

Это далеко не первая в Иране катастрофа на шахте. Причиной аварий обычно становится несоблюдение правил техники безопасности.