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Ближний Восток

Минздрав Ливана: до 45 возросло число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии

время публикации: 22 сентября 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 10:58
Минздрав Ливана: до 45 возросло число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии
AP Photo/Bilal Hussein

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в пятницу, 20 сентября, по целям в Дахии, на юге Бейрута, достигло 45.

Правительство Ливана не комментирует сообщения "Хизбаллы" о том, что среди убитых десятки высокопоставленных командиров этой организации, включая Ибрагима Акила ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавшего спецоперациями в "Хизбалле" и исполнявшего обязанности командующего спецназом "Радуан".

Ближний Восток
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