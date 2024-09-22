Минздрав Ливана: до 45 возросло число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии

Министерство здравоохранения Ливана объявило, что число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в пятницу, 20 сентября, по целям в Дахии, на юге Бейрута, достигло 45.

Правительство Ливана не комментирует сообщения "Хизбаллы" о том, что среди убитых десятки высокопоставленных командиров этой организации, включая Ибрагима Акила ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавшего спецоперациями в "Хизбалле" и исполнявшего обязанности командующего спецназом "Радуан".