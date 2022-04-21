Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей

В четверг, 21 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ханийей. На сайте МИДа РФ указывается, что беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.

Пресс-служба российского МИДа передает, что в ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация, складывающаяся в зоне палестино-израильского конфликта "с упором на опасность сохраняющейся напряженности вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима". Стороны говорили о неприемлемости нарушения статус-кво Святых мест, необходимости недопущения дальнейшей деградации обстановки и перерастания локальных столкновений в масштабную силовую конфронтацию.

Сергей Лавров в этой беседе подтвердил, что Россия продолжит активные усилия в интересах налаживания палестино-израильского переговорного процесса, конечной целью которого является "создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем".

Также в ходе беседы "была предметно рассмотрена задача скорейшего восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе при посредничестве российской дипломатии".

Телеканал "Аль-Акса" передал, что Исмаил Ханийя призвал Россию взять на себя центральную роль "в сдерживании сионистской агрессии в Иерусалиме".

Напомним, что 17 апреля в МИД России был вызван посол Израиля Алекс Бен-Цви для дачи разъяснений по поводу "антироссийских высказываний" израильских политиков, а двумя днями ранее на сайте МИД РФ было опубликовано заявление, в котором говорилось, что "Израиль пытается воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов – палестино-израильского".

В этом документе также говорилось: "Как известно, в нарушение многочисленных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильское правительство продолжает незаконную оккупацию и "ползучую аннексию" палестинских территорий, в результате которой свыше 2,5 млн палестинцев на Западном берегу р.Иордан сегодня проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах. Сектор Газа по сути стал "тюрьмой под открытым небом", двухмиллионное население которого в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введенной Израилем морской, воздушной и сухопутной блокады. Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США".