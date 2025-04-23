Иордания объявила вне закона движение "Братья-мусульмане"

Министр внутренних дел Иордании Мазен Фарайя сообщил о запрете на территории королевства деятельности движения "Братья-мусульмане". По его словам, эти меры направлены на обеспечение стабильности и безопасности государства. "Братья-мусульмане" – крупнейшая оппозиционная сила в Иордании.

Запрещается исламистская пропаганда, в том числе публикация связанных с движением материалов, все отделения движения закрыты, а имущество конфисковано. Выполнение этих решений возложено на службы безопасности.

"Продолжение деятельности группировки представляла угрозу для граждан, являлось преградой для национального развития. Члены группировки планировали нападения на стратегические объекты, создавали тайники с оружием и взрывчаткой. Их тайная деятельность была несовместима с интересами королевства", – заявил министр.

Напомним: 15 апреля власти Иордании объявили об аресте 16 активистов "Братьев-мусульман", связанных с террористической организацией ХАМАС, которые производили вооружения на территории Хашимитского королевства.

Согласно заявлению Главного разведывательного управления Иордании, была обнаружена фабрика по производству беспилотников. Кроме того, следствие установило, что та же группа, за которой велось наблюдение с 2021 года, произвела, по меньшей мере, одну ракету, которая была готова к запуску. Производство ракет не было кустарным и единичным.