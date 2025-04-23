В Иордании проходят аресты активистов ХАМАСа

Через несколько часов после объявления движения "Братья-мусульмане" правоохранительные органы Иордании арестовали трех видных активистов террористической организации ХАМАС.

Арестованные были доставлены в военную тюрьму Аль-Джандауиль.

Параллельно полиция по распоряжению государственной прокуратуры проводит обыски в принадлежавших "Братьям-мусульманам" объектах недвижимости в различных частях королевства.

Комиссия по СМИ выпустила циркуляр, запрещающий публикации, трансляции, перепубликации, ретрансляции или любое другое взаимодействие СМИ с "Братьями-мусульманами".

Отдел по борьбе с киберпреступностью предупредил пользователей социальных сетей о недопустимости публикации или продвижения запрещенных или нелицензированных ассоциаций/групп, включая "Братьев-мусульман".