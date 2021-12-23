Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 декабря 2021 г., 15:16

CNN: Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
CNN: Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет

Как утверждает телеканал CNN, Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет на основе технологий, закупленных у Китая. Канал считает, что это дает дополнительный импульс гонке вооружений в регионе.

Высказываются также опасения, что начало производства ракет может торпедировать усилия администрации США, направленные на дипломатическое решение проблемы иранских ядерных разработок. Напомним, что американцы говорили о необходимости ограничить и разработки ракетные.

Сведения подтверждаются как высокопоставленными источниками, связанными с разведывательным сообществом США, так и данными космической съемки. При этом CNN отмечает, что тактико-технические данные ракет, в том числе полезная нагрузка и радиус действия, остаются неизвестными.


О том, что Саудовская Аравия при помощи КНР наращивает ракетный потенциал, CNN сообщил еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что администрация президента Трампа в курсе разработок, но скрывает данные от американского конгресса.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 ноября 2020
Аль-Джубейр: "Саудовская Аравия сохраняет право стать обладателем ядерного оружия"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 06 июня 2019
CNN: Саудовская Аравия, при помощи КНР, наращивает ракетные разработки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:20 Саудовская коалиция нанесла удары по целям в столице Йемена
15:16 CNN: Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет
13:48 Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря
11:20 На юге Ливана атакованы миротворцы ООН
11:02 Салливан: переговоры с Ираном продлятся не дольше нескольких недель
10:20 США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов
23:04 Палестинские СМИ: возле Рамаллы солдатами ЦАХАЛа застрелен 26-летний палестинский араб
22:31 Эрдоган встретился с раввинами и выразил надежду на нормализацию отношений с Израилем
15:40 ALMA: на вооружении "Хизбаллы" 2000 БПЛА
13:04 СМИ: Израиль угрожает ликвидировать второго человека в ХАМАСе Салаха аль-Арури
Загрузка...