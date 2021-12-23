Как утверждает телеканал CNN, Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет на основе технологий, закупленных у Китая. Канал считает, что это дает дополнительный импульс гонке вооружений в регионе.

Высказываются также опасения, что начало производства ракет может торпедировать усилия администрации США, направленные на дипломатическое решение проблемы иранских ядерных разработок. Напомним, что американцы говорили о необходимости ограничить и разработки ракетные.

Сведения подтверждаются как высокопоставленными источниками, связанными с разведывательным сообществом США, так и данными космической съемки. При этом CNN отмечает, что тактико-технические данные ракет, в том числе полезная нагрузка и радиус действия, остаются неизвестными.

О том, что Саудовская Аравия при помощи КНР наращивает ракетный потенциал, CNN сообщил еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что администрация президента Трампа в курсе разработок, но скрывает данные от американского конгресса.