SOHR: израильская армия заняла позиции в провинции Дамаск

Базирующаяся в Великобритании организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжили продвижение в районе сирийского Хермона и заняли позиции на юго-западе провинции Дамаск. По информации SOHR, израильтяне задействуют бронетехнику, сопровождаемую пехотой.

Организация также напоминает, что 18 декабря ЦАХАЛ продвинулся на девять километров вглубь провинции Дараа, заняв вступив в деревню Койя и заняв стратегические позиции в районе сирийско-иорданской границы. Местных жителей призвали сдать оружие. 74-й батальон занял деревню Сайда на границе провинций Дараа и Суэйда.

Также утверждается, что израильское командование предоставило жителям Мадинат аль-Баат, города-спутника Кунейтры, два часа на то, чтобы сдать оружие. Оно угрожает взять населенный пункт штурмом, если требование не будет выполнено.