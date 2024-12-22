Аль-Джулани встретился с лидером ливанских друзов, пообещав уважать суверенитет Ливана

Глава джихадистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", захватившей власть в Сирии, Абу Мухаммад аль-Джулани (Ахмад аш-Шараа) встретился в воскресенье, 22 декабря, с лидером ливанских друзов, главой Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом.

В ходе этой встречи он подчеркнул, что вмешательство сирийского режима в ливанские дела было "крайне негативной практикой", длившейся многие десятилетия, он также обвинил режим Башара Асада в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика аль-Харири.

"Наша победа (свержение сирийскими повстанцами режима Башара Асада, – прим. ред.) спасла регион от большой региональной войны и возможно, даже от мировой войны, – добавил Аль-Джулани. – Сирия теперь на равном расстоянии от всех действующих в Ливане сторон, и с негативным вмешательством в ливанские дела покончено. Сирия вступила в новый этап государственного строительства, мы уважаем суверенитет Ливана, его территориальную целостность и безопасность".

Он также выразил надежду на прекращение конвессиональной вражды в Ливане и на построение тесных стратегических отношений между двумя странами. Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" подчеркнул, что Сирия не будет поддерживать одну сторону против другой в Ливане и подчеркнул, что сирийский ислам "защищает права всех конфессий и религий".

Валид Джумблат, в свою очередь, отказался от притязаний Ливана на фермы Шебаа (Голанские высоты, участок между Ливаном, Сирией и Израилем, – прим. ред.), заявив, что они принадлежат Сирии. Таким образом, он повторил свой ранее высказанный тезис, что фермы Шебаа – это "сирийская проблема, а не ливанская, и оснований для "сопротивления оккупации" у Ливана нет".