Президент Ливана: "Мы устали от того, что на нашей территории ведутся чужие войны"

Президент Ливана Жозеф Аун принял иранскую делегацию во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и председателем парламента Мохаммадом Багером Калибафом, которая прибыла в Бейрут для участия в похоронах лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

"Ливан устал от того, что на ее территории ведутся чужие войны", – сказал глава государства. Он заявил о недопустимости вмешательства в дела других государств и необходимости сохранения единства ливанского народа, особенно в ситуации внешней агрессии.

Аун отметил, что недавний саммит в Эр-Рияде, в работе которого принимала участие и иранская делегация, высказался в поддержку принципа двух государств, назвав Палестинскую администрацию законным представителем палестинцев. "Ливан заплатил дорогую цену за поддержку палестинцев", – добавил он.