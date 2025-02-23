x
23 февраля 2025
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 февраля 2025
|
23 февраля 2025
|
последняя новость: 22:32
23 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ливана: "Мы устали от того, что на нашей территории ведутся чужие войны"

Ливан
Иран
время публикации: 23 февраля 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 22:27
Президент Ливана: "Мы устали от того, что на нашей территории ведутся чужие войны"
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун принял иранскую делегацию во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и председателем парламента Мохаммадом Багером Калибафом, которая прибыла в Бейрут для участия в похоронах лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

"Ливан устал от того, что на ее территории ведутся чужие войны", – сказал глава государства. Он заявил о недопустимости вмешательства в дела других государств и необходимости сохранения единства ливанского народа, особенно в ситуации внешней агрессии.

Аун отметил, что недавний саммит в Эр-Рияде, в работе которого принимала участие и иранская делегация, высказался в поддержку принципа двух государств, назвав Палестинскую администрацию законным представителем палестинцев. "Ливан заплатил дорогую цену за поддержку палестинцев", – добавил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 февраля 2025

Сотни тысяч человек и "бумы" ВВС ЦАХАЛа: в Бейруте проходят похороны Хасана Насраллы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 февраля 2025

Власти Йемена призвали Ливан арестовать делегацию хуситов, прибывающую на похороны Насраллы