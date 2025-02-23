Сотни тысяч человек и "бумы" ВВС ЦАХАЛа: в Бейруте проходят похороны Хасана Насраллы

Более 900000 человек собрались в Бейруте, чтобы принять участие в церемонии похорон главаря террористической группировки "Хизбалла" Хасана Насраллы, который был ликвидирован израильскими ВВС пять месяцев назад, и его преемника Хашема Сафи ад-Дина.

Девиз церемонии – "Мы верны обету". Он призван свидетельствовать, что, несмотря на тяжелые потери, понесенные в последней войне с Израилем, проиранская группировка не отказалась от декларированной Насраллой цели: уничтожения "сионистского образования".

Верность заветам ликвидированного лидера террора демонстрируют и призывы "Смерть Израилю!" и "Смерть Америке!". Но самолеты израильских ВВС, на малой высоте пролетающие над участниками церемонии, преодолевая сверхзвуковой барьер, заставляют усомниться в достижимости этой цели.

Для участия в похоронах в Ливан прибыли 800 почетных гостей из 65 стран – от Ирландии до Йемена. Особое место среди них занимают министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и председатель иранского парламента Мохаммад Калибаф.

Напомним: Насралла был ликвидирован 27 сентября в результате массированного израильского авиаудара по штаб-квартире "Хизбаллы", расположенному в бейрутском районе Дахия. Группировка не спешила признавать гибель своего лидера, а похороны отложила до вступления в силу прекращения огня с Израилем.