Власти Йемена призвали Ливан арестовать делегацию хуситов, прибывающую на похороны Насраллы
время публикации: 20 февраля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 09:01
Министр информации международно признанного правительств Йемена Муаммар аль-Арьяни призвал правительство Ливана арестовать представителей хуситов, которые отправятся в Бейрут на похороны лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы.
Хуситы не выступали с официальным заявлением о направлении делегации на похороны, которые состоятся 23 февраля, однако их телеканал "Аль-Масира" сообщил, что представители Йемена примут участие в церемонии прощания.
Аль-Арьяни подчеркнул: под прикрытием участия в похоронах лидеры проиранской оси проведут консультации касательно дальнейших шагов после нанесенных им ударов. Очевидно, что речь идет о падении режима Асада в Сирии и поражения "Хизбаллы" в военных действиях с Израилем.
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