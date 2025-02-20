Власти Йемена призвали Ливан арестовать делегацию хуситов, прибывающую на похороны Насраллы

Министр информации международно признанного правительств Йемена Муаммар аль-Арьяни призвал правительство Ливана арестовать представителей хуситов, которые отправятся в Бейрут на похороны лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Хуситы не выступали с официальным заявлением о направлении делегации на похороны, которые состоятся 23 февраля, однако их телеканал "Аль-Масира" сообщил, что представители Йемена примут участие в церемонии прощания.

Аль-Арьяни подчеркнул: под прикрытием участия в похоронах лидеры проиранской оси проведут консультации касательно дальнейших шагов после нанесенных им ударов. Очевидно, что речь идет о падении режима Асада в Сирии и поражения "Хизбаллы" в военных действиях с Израилем.