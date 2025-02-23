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Ближний Восток

В Бейруте начинается церемония прощания с Хасаном Насраллой

Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 23 февраля 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:39
В Бейруте начинается церемония прощания с Хасаном Насраллой
AP Photo/Hassan Ammar

Десятки тысяч человек собрались на стадионе Камиля Шамуна в Бейруте, где в час дня начнется церемония прощания с генеральным секретарем террористической группировки "Хизбалла" Хасаном Насраллой, ликвидированным Израилем пять месяцев назад.

Как сообщил журналистам представитель группировки Али Даамуш, из 65 стран в Ливан прибыли 800 почетных гостей. Среди них министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и председатель иранского парламента Мохаммад Калибаф.

Группировка рассчитывает, что похороны Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина станет демонстрацией мощи "Хизбаллы". Сторонников группировки призвали собраться в Бейруте, и десятки тысяч шиитов уже прибыли в ливанскую столицу. Для них на площадях Дахии установлены огромные телеэкраны.

Со стадиона траурная процессия направится к месту погребения рядом с Международгым аэропортом Бейрута. Управление гражданской авиации Ливана сообщило, что с полудня и до четырех часов дня 23 февраля работа аэропорта будет приостановлена.

Напомним: Насралла был ликвидирован 27 сентября в результате массированного израильского авиаудара по штаб-квартире "Хизбаллы", расположенному в бейрутском районе Дахия. Группировка не спешила признавать гибель своего лидера, а похороны отложила до вступления в силу прекращения огня с Израилем.

Ближний Восток
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