ВВС ЦАХАЛа напоминают о себе на похоронах Насраллы в Бейруте

Ливанские СМИ сообщают, что истребители израильских ВВС пролетали несколько раз на низкой высоте над Бейрутом, где проходят похороны ликвидированного 27 сентября 2024 года генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина.

В то же время ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана.