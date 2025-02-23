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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа напоминают о себе на похоронах Насраллы в Бейруте

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
ВВС
время публикации: 23 февраля 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 14:01
ВВС ЦАХАЛа напоминают о себе на похоронах Насраллы в Бейруте
Кадр из видео

Ливанские СМИ сообщают, что истребители израильских ВВС пролетали несколько раз на низкой высоте над Бейрутом, где проходят похороны ликвидированного 27 сентября 2024 года генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина.

В то же время ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана.

Ближний Восток
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