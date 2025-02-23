ВВС ЦАХАЛа напоминают о себе на похоронах Насраллы в Бейруте
время публикации: 23 февраля 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 14:01
Ливанские СМИ сообщают, что истребители израильских ВВС пролетали несколько раз на низкой высоте над Бейрутом, где проходят похороны ликвидированного 27 сентября 2024 года генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы и его ближайшего сподвижника Хашема Сафи ад-Дина.
В то же время ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на востоке и юге Ливана.
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