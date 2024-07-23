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Ближний Восток

Порт Ходейды возобновил работу, хуситы планируют удары по Ашдоду, Хайфе и газовым платформам

время публикации: 23 июля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 15:08
Порт Ходейды возобновил работу, хуситы планируют удары по Ашдоду, Хайфе и газовым платформам
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменское издание The National утверждает, что, несмотря на израильский воздушный удар, контролируемый хуситами порт в городе Ходейда продолжает работать, хоть и не в полном объеме.

Издание цитирует высокопоставленного представителя проиранской группировки Мухаммада Кахима, по словам которого, порт возобновил работу менее, чем через сутки после атаки. Кахим рассказал, что на 80% возгорание уже взято под контроль – через три дня после израильского удара.

Согласно The National, порту причинен значительный ущерб, пострадали склады, повреждены три из восьми кранов. Напомним: ранее сообщалось, что основной удар пришелся на электростанцию и хранилища топлива.

Выходящая в Ливане газета "Аль-Ахбар", выражающая точку зрения "Хизбаллы", пишет, что в ответ на бомбардировку Ходейды хуситы намерены значительно расширить круг целей на территории Израиля. Упоминаются портовые Хайфа, Ашдод и Ашкелон.

Планируются также удары по электростанциям "Орот Рабин", "Рутенберг", "Эшколь" и платформам для разработки газовых месторождений "Тамар" и "Левиатан". Под угрозой суда, идущие в средиземноморские израильские порты.

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