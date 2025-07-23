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Ближний Восток

Более 100 гуманитарных организаций: "В Газе царит массовый голод"

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 23 июля 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 14:17
Более 100 гуманитарных организаций: "В Газе царит массовый голод"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Более 100 международных гуманитарных организаций выступили с совместным заявлением, в котором они говорят о царящем в секторе Газы массовом голоде. Среди тех, кто умирает от голода, – и сотрудники этих организаций.

"Палестинцы разрываются между надеждой и разочарованием, надеясь на помощь и прекращение огня, однако реальность, в которой они живут, меняется только к худшему. Осада Газы приносит хаос, голод и смерть", – отмечают они.

По их утверждению, на складах организаций хранятся тонны продовольствия, питьевой воды и медикаментов, однако сотрудникам запрещено заниматься их раздачей. "Гуманитарная система ООН не потерпела крах: ей просто не позволяют работать", – заявляется в документе.

Гуманитарные организации призывают к немедленному прекращению огня, снятию всех ограничений, возобновлению работы КПП и ликвидации санкционированных Израилем станций распространения помощи.

Ближний Восток
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