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Мир

Более 20 стран призвали Израиль прекратить войну в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 21 июля 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 16:38
Более 20 стран призвали Израиль прекратить войну в Газе
AP Photo/Leo Correa

Более 20 стран призвали Израиль прекратить войну в секторе Газы и "снять ограничения на потоки гуманитарной помощи".

Заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии, передает агентство Reuters.

Ранее палестинское агентство Maan сообщает со ссылкой на информированные источники, что соглашение "об обмене пленными" между Израилем и ХАМАСом будет заключено в течение нескольких ближайших дней. Согласно этим источникам, "ХАМАС положительно отреагировал на предложение, которое включает 60-дневное перемирие и обмен пленными". По данным источников Maan, соглашение будет подписано и объявлено на этой неделе, максимум в начале следующей.

Израильский сайт "Кипа" пишет, что о соглашении должны объявить или в воскресенье, 27 июля, или даже в пятницу, 25 июля, если все детали плана будут окончательно согласованы.

Мир
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Maan: Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по Газе в ближайшие дни