x
23 июля 2025
|
последняя новость: 13:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 13:31
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Масуд Пезешкиан: "Израиль скрывает свои потери в войне с Ираном"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 13:36
Масуд Пезешкиан: "Израиль скрывает свои потери в войне с Ираном"
Oficina de la presidencia de Irán vía AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не испытывает оптимизма по поводу достигнутого с Израилем прекращения огня. В интервью телеканалу "Аль-Джазира" он выразил уверенность, что Израиль скрывает свои потери в 12-дневной войне.

"Те, кто утверждает, будто ядерная отрасль Ирана уничтожена, живет в мире иллюзий. Если потребуется, мы вновь будем готовы нанести удары вглубь израильской территории. Мы не хотим войны, но не полагаемся на перемирие и будем готовы себя защитить", – сказал Пезешкиан.

"Мы готовы к любому возможному сценарию. Израиль нанес нам ущерб, но и мы нанесли ущерб ему. Израильские удары были мощными, но такими были и наши удары по нему", – добавил президент.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 июля 2025

Впервые после войны с Израилем в Иране проведены ракетные испытания
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 июля 2025

Иранский адмирал заявил о полном восстановлении ПВО после войны с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июля 2025

Аятолла Хаменеи заявил о готовности ответить на новое нападение