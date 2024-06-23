Иран использовал Литву для угона двух пассажирских самолетов Airbus A340

Режим аятолл изобретает все более изощренные способы обхода международных санкций: два пассажирских самолета Airbus A340, арендованные гамбийской компанией Macka Invest, должны были в феврале текущего года вылететь из Литвы в Южную Азию, однако не долетев до пункта назначения, они оказались в Иране.

Первоначально информацию о похищении самолетов опубликовало литовское деловое издание Verslo Zinios: по данным издания, два самолета Airbus A340 стоимостью примерно 300 миллионов долларов, без пассажиров должны были вылететь из Литвы на Шри-Ланку, однако на полпути они исчезли.

Пилотами этих самолетов были иностранные граждане, которые, по всей видимости, сотрудничали с иранской армией за весьма крупное вознаграждение. Самолеты по дороге к пункту назначения "растворились": на входе в воздушное пространство Ирана, транспортеры, сообщающие о местонахождении воздушного судна, были отключены.

По имеющимся предположениям, один самолет приземлился в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране, второй – в аэропорту Конарак в Чабахаре. Таким образом, иранская авиакомпания Mahan Air в обход международных санкций, запрещающих поставки самолетов и комплектующих в Иран, получила в свое распоряжение два пассажирских лайнера Airbus A340.

Планировалась отправка также третьего самолета, однако директор аэропорта Šiauliai Аурелия Куэзада сообщила, что вылет самолета был отменен из опасения, что он также окажется в Иране.

Отмечается, что это не первый случай угона пассажирских самолетов в Иран: около полутора лет назад четыре пассажирских самолета того же типа – Airbus A340 – пропали по дороге из Южной Африки в Узбекистан и по такому же сценарию "исчезли" над Ираном. Предполагается, что они были "абсорбированы" иртанской авиакомпанией Mahan Air.