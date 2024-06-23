"Приезжайте и проверьте": Ливан опровергает сообщение о складе оружия в аэропорту

Министр транспорта Ливана Али Хамие созвал специальную пресс-конференцию, в ходе которой он опроверг публикацию Sunday Telegraph о том, что складах в международном аэропорту Бейрута находятся склады вооружений "Хизбаллы".

"Эта информация неверна, – подчеркнул министр. – Сообщение ссылается на неизвестные источники, налицо полное отсутствие прозрачности. Мы приглашаем все СМИ и послов завтра посетить все объекты аэропорта и проверить их. Мое приглашение открыто для всех".

Министр также сообщил, что проведет консультацию с премьер-министром Ливана Наджибом Мукати о возможности подать судебный иск против издания Sunday Telegraph, поскольку его публикации нанесли ущерб репутации Ливана. "Нет никакого оружия, которое доставляют контрабандой через международный аэропорт Бейрута", – подчеркнул Али Хамие.