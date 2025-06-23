x
23 июня 2025
|
последняя новость: 09:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 09:50
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране "за сотрудничество с "Мосадом" в киберпространстве" казнен заключенный

Иран
время публикации: 23 июня 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 08:21
В Иране "за сотрудничество с "Мосадом" в киберпространстве" казнен заключенный
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Иранские власти казнили заключенного по имени Мохаммадамин Шайесте, который был приговорен к смертной казни за предполагаемое сотрудничество с израильской разведкой "Мосад".

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, Шайесте был арестован в конце 2023 года, иранские власти утверждают, что он руководил "киберкомандой, связанной с "Мосадом".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июня 2025

Власти Ирана заявили о казни "израильского шпиона"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июня 2025

Иранские СМИ заявили об аресте еще пяти "агентов Мосада"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 июня 2025

"Аль-Маядин": в Иране задержали еще троих "шпионов Мосада"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июня 2025

Власти Ирана заявили о казни "израильского агента"