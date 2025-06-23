В Иране "за сотрудничество с "Мосадом" в киберпространстве" казнен заключенный

Иранские власти казнили заключенного по имени Мохаммадамин Шайесте, который был приговорен к смертной казни за предполагаемое сотрудничество с израильской разведкой "Мосад".

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, Шайесте был арестован в конце 2023 года, иранские власти утверждают, что он руководил "киберкомандой, связанной с "Мосадом".