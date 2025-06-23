В Иране "за сотрудничество с "Мосадом" в киберпространстве" казнен заключенный
время публикации: 23 июня 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 08:21
Иранские власти казнили заключенного по имени Мохаммадамин Шайесте, который был приговорен к смертной казни за предполагаемое сотрудничество с израильской разведкой "Мосад".
Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, Шайесте был арестован в конце 2023 года, иранские власти утверждают, что он руководил "киберкомандой, связанной с "Мосадом".
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