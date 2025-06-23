После атаки на американские базы страны региона закрыли свое воздушное пространство

После ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Катаре и Ираке, страны Персидского залива объявили о закрытии своего воздушного пространства.

Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт запретили полеты в своем воздушном пространстве.

Авиакомпания Kuwait Airways сообщила, что приостанавливает полеты из-за ситуации в регионе.

Египетская авиакомпания EgyptAir сообщила, что приостанавливает полеты в страны Персидского залива.