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Ближний Восток

После атаки на американские базы страны региона закрыли свое воздушное пространство

Иран
Война с Ираном
ОАЭ
время публикации: 23 июня 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 21:48
После атаки на американские базы страны региона закрыли свое воздушное пространство
AP Photo/Kamran Jebreili, File

После ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Катаре и Ираке, страны Персидского залива объявили о закрытии своего воздушного пространства.

Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт запретили полеты в своем воздушном пространстве.

Авиакомпания Kuwait Airways сообщила, что приостанавливает полеты из-за ситуации в регионе.

Египетская авиакомпания EgyptAir сообщила, что приостанавливает полеты в страны Персидского залива.

Ближний Восток
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