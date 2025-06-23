После атаки на американские базы страны региона закрыли свое воздушное пространство
время публикации: 23 июня 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 21:48
После ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Катаре и Ираке, страны Персидского залива объявили о закрытии своего воздушного пространства.
Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт запретили полеты в своем воздушном пространстве.
Авиакомпания Kuwait Airways сообщила, что приостанавливает полеты из-за ситуации в регионе.
Египетская авиакомпания EgyptAir сообщила, что приостанавливает полеты в страны Персидского залива.
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