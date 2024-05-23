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Ближний Восток

Режим аятолл не исключил причастности Израиля к гибели президента Раиси

время публикации: 23 мая 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 11:36
Режим аятолл не исключил причастности Израиля к гибели президента Раиси
Tasnim/Соцсети

Иранский официоз "Джумхури Ислами" не исключает, что причиной крушения вертолета, в котором находились президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейнт Амир-Абдолахиан, и гибели этих деятелей стал "сионистский заговор".

Газета отвергает версию, что катастрофа произошла вследствие тяжелых погодных условий, на том основании, что два других вертолета долетели до места назначения. Отметим: о том, что погода была летной, сообщил и глава администрации президента Ирана Голам-Хосейн Эсмаили.

В пользу "сионистского следа, по мнению редакции, говорит тот факт, что вертолет упал недалеко от границы Азербайджана – государства, с которым Израиль тесно сотрудничает. "Джумхури Ислами" выражает уверенность, что расследование даст ответы на все вопросы.

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