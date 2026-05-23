x
23 мая 2026
|
последняя новость: 10:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 мая 2026
|
23 мая 2026
|
последняя новость: 10:10
23 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана обвинил США в "чрезмерных требованиях"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 мая 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 10:14
Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Тегеран обвинил Соединенные Штаты в "чрезмерных требованиях", сообщают иранские государственные СМИ.

Это заявление прозвучало одновременно с публикациями в американской прессе о том, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения новых военных ударов, пока руководство Исламской республики изучает последнее предложение США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Тегеран по-прежнему вовлечен в дипломатический процесс.

При этом, Аракчи подчеркнул, что это происходит вопреки "неоднократным предательствам дипломатов, военной агрессии против Ирана, а также противоречивой позиции и постоянным чрезмерным требованиям" со стороны США.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook