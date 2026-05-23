В результате взрыва газа на угольной шахте на севере Китая погибли более 80 человек
время публикации: 23 мая 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 09:29
По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа на угольной шахте в северной китайской провинции Шаньси погибли не менее 82 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти "приложить все усилия" для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций, а также распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.
Премьер-министр Ли Цян поддержал эти указания, призвав к своевременному и точному обнародованию информации и строгой подотчетности.