В результате взрыва газа на угольной шахте на севере Китая погибли более 80 человек

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в результате взрыва газа на угольной шахте в северной китайской провинции Шаньси погибли не менее 82 человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти "приложить все усилия" для оказания помощи пострадавшим и проведения поисково-спасательных операций, а также распорядился провести тщательное расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Премьер-министр Ли Цян поддержал эти указания, призвав к своевременному и точному обнародованию информации и строгой подотчетности.