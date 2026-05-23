Воздушное пространство на западе Ирана будет закрыто до утра 25 мая

Воздушное пространство на западе Ирана будет закрыто до утра понедельника, 25 мая. Согласно недавно выпущенному извещению для пилотов (NOTAM), исключение сделано только для рейсов, выполняемых в светлое время суток.

Ограничения вводятся на фоне резкого обострения ситуации вокруг Исламской республики и слухов о возможном срыве перемирия, из-за чего авиационные власти страны пошли на превентивные меры безопасности для гражданских лайнеров.