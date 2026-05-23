Воздушное пространство на западе Ирана будет закрыто до утра 25 мая
время публикации: 23 мая 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 11:07
Воздушное пространство на западе Ирана будет закрыто до утра понедельника, 25 мая. Согласно недавно выпущенному извещению для пилотов (NOTAM), исключение сделано только для рейсов, выполняемых в светлое время суток.
Ограничения вводятся на фоне резкого обострения ситуации вокруг Исламской республики и слухов о возможном срыве перемирия, из-за чего авиационные власти страны пошли на превентивные меры безопасности для гражданских лайнеров.