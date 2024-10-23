Энтони Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

В среду, 23 октября, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Мухаммедом бин Салманом.

Пресс-служба госдепартамента передала, что на встрече обсуждались усилия по достижению региональной стабильности, "в том числе через большую интеграцию между странами региона".

CNN отмечает, что помимо ситуации в Газе представители двух стран обсуждали усилия по дипломатическому разрешению конфликта между Израилем и "Хизбаллой" в Ливане.

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что из Эр-Рияда Энтони Блинкен отправится в Катар, а оттуда в Великобританию "для дальнейшего обсуждения с арабскими партнерами усилий по прекращению войны в Газы и содействию освобождению заложников".

Согласно первоначальному плану ближневосточного турне, 23 октября Энтони Блинкен должен был отправиться в Иорданию, однако накануне вечером стало известно, что в расписание внесены изменения, и вместо Аммана госсекретарь США отправится в Эр-Рияд. При этом анонимный источник в госдепартаменте сообщил журналистам, что темой переговоров в Саудовской Аравии, по всей видимости, станет нормализация отношений с Израилем.