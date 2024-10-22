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Ближний Восток

Энтони Блинкен вместо Иордании посетит Саудовскую Аравию

время публикации: 22 октября 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 22:35
Энтони Блинкен вместо Иордании посетит Саудовскую Аравию
Nathan Howard/AP, Pool

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, совершающий турне по ближневосточному региону, согласно графику поездки в среду, 23 октября, должен был посетить Иорданию. Источник в госдепартаменте США сообщил журналистам, что в расписании произошли изменения: вместо Иордании Блинкен отправится в Саудовскую Аравию.

По словам источника, темой переговоров в Эр-Рияде станет нормализация отношений с Израилем.

Отметим, что это 11-й визит Энтони Блинкена на Ближний Восток с начала военных действий в секторе Газы.

22 октября госсекретарь провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Ицхаком Герцогом.

Ближний Восток
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