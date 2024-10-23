Террористы захватили в здании концерна TAI в Турции не менее 10 заложников

По меньшей мере, 10 сотрудников концерна "Турецкая аэрокосмическая индустрия" (Turkish Aerospace Industries, или TAI) были захвачены в заложники террористами, проникшими на территорию предприятия в ходе штурма со взрывами и перестрелкой.

На место происшествия в городе Казан в провинции Анкара отправлены крупные силы полиции и спецназа. Известно, что во время штурма предприятия погибли три человека, еще 14 получили ранения.

Напомним, ранее в среду поступило сообщение о теракте против предприятия TAI оборонного комплекса Турции. теракт произошел у въезда на территорию концерна Turkish Aerospace Industries в Анкаре: вначале взорвалась бомба в коммерческом такси у въезда на объект, вслед за ней сразу началась перестрелка.

Есть сообщения, что во время перестрелки один или двое нападавших привели в действие "пояса смертников". Некоторые СМИ сообщают, что террористам удалось прорваться в здание и захватить заложников, и что идет перестрелка со службами безопасности.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший "Твиттер"), что речь идет о террористической атаке, в результате которой есть погибшие и раненые.