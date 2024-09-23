Правительство Ливана объявило о приостановке работы учебных заведений по всей стране
время публикации: 23 сентября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 18:45
В связи с расширением зоны нанесения ударов израильскими ВВС правительство Ливана приняло решение приостановить работу учебных заведений по всей стране.
Во вторник, 24 сентября, в Ливане не будут работать частные и государственные детские сады и школы, средние специальные заведения и высшие учебные заведения.
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