Правительство Ливана объявило о приостановке работы учебных заведений по всей стране

В связи с расширением зоны нанесения ударов израильскими ВВС правительство Ливана приняло решение приостановить работу учебных заведений по всей стране.

Во вторник, 24 сентября, в Ливане не будут работать частные и государственные детские сады и школы, средние специальные заведения и высшие учебные заведения.