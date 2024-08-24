Главный военный советник президента США неожиданно отправился на Ближний Восток

Главный военный советник президента США, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун неожиданно начал визит в страны Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Цель визита – обсудить способы предотвращения новой эскалации напряженности в регионе, которая может перерасти в более масштабный конфликт на фоне иранских угроз.

Первой остановкой генерала Брауна станет Иордания, затем он посетит Египет и Израиль.