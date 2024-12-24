x
24 декабря 2024
|
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2024
|
24 декабря 2024
|
последняя новость: 10:55
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Взрыв на фабрике взрывчатки в Турции, более десяти погибших

Турция
Прокуратура
время публикации: 24 декабря 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 10:55

По меньшей мере 12 человек погибли и еще четверо пострадали в результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в городе Кареши в провинции Балыкесир на западе Турции. Взрыв произошел в цеху по изготовлению капсюлей, здание обрушилось.

Взрыв был такой силы, что вызвал в Кареши землетрясение. На появившихся в интернете роликах можно увидеть, как над заводом возникает огненный шар, а потом появляются густые клубы дыма.

Как сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, причина чрезвычайного происшествия еще не установлена, но о теракте речь не идет. Начато расследование, которым занимается группа из четырех сотрудников прокуратуры во главе с заместителем главного прокурора провинции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook