Взрыв на фабрике взрывчатки в Турции, более десяти погибших

По меньшей мере 12 человек погибли и еще четверо пострадали в результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в городе Кареши в провинции Балыкесир на западе Турции. Взрыв произошел в цеху по изготовлению капсюлей, здание обрушилось.

Взрыв был такой силы, что вызвал в Кареши землетрясение. На появившихся в интернете роликах можно увидеть, как над заводом возникает огненный шар, а потом появляются густые клубы дыма.

Как сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, причина чрезвычайного происшествия еще не установлена, но о теракте речь не идет. Начато расследование, которым занимается группа из четырех сотрудников прокуратуры во главе с заместителем главного прокурора провинции.