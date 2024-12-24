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Ближний Восток

Новые сирийские власти готовы сотрудничать с ООН в расследовании преступлений режима Асада

Сирия
ООН
время публикации: 24 декабря 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 09:35
Новые сирийские власти готовы сотрудничать с ООН в расследовании преступлений режима Асада
AP Photo/Hussein Malla

Дамаск впервые посетила делегация Международного, беспристрастного и независимого механизма по Сирии. Он был создан ООН в 2016 году для содействия расследованию преступлений сирийского режима.

Визит делегации, которую возглавляет глава организации Робер Пети, стал возможен только после свержения Башара Асада. После встречи с представителями переходного режима он заявил, что новые власти приветствовали требование взаимодействовать в расследовании.

В ходе поездки Петин встретился с сирийцами, пострадавшими в результате конфликта, включая тех, кто недавно вернулся в страну из изгнания. Их свидетельства подтверждают острую необходимость установить истину и добиваться справедливости, отмечают в ООН

"Нужно объединить усилия сирийцев, гражданского общества и международных партнеров. Мы должны работать над сохранением доказательств, избегать дублирования усилий и гарантировать, что все жертвы будут равноправно представлены в процессе достижения справедливости", – сказал глава организации.

Ближний Восток
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