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Ближний Восток

Хуситы заявили, что намерены освободить десятки захваченных ими пленников

Хуситы
время публикации: 24 января 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 19:17
Хуситы заявили, что намерены освободить десятки захваченных ими пленников
Houthi Media Center via AP

Контролирующие большую часть Йемена хуситы заявили, что намерены освободить десятки захваченных ими пленников в качестве "гуманитарного жеста".

Ранее на этой неделе хуситы освободили экипаж торгового судна Galaxy Leader, которое было захвачено 19 ноября 2023 года. Экипаж насчитывал 34 человека, среди которых были граждане Болгарии, Украины, Филиппин, Румынии и Мексики.

Galaxy Leader шел из Египта в Индию под флагом Багамских островов. Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.

Ближний Восток
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