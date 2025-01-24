В Тегеране две девушки арестованы за видеоклип с танцами на территории мемориала

Иранские власти арестовали двух девушек за видеоклип с танцами на на территории мемориала Неизвестного солдата в Тегеране, возведенного в честь погибших на войне с Ираком. Им инкриминируется как сам танец с "непристойными" движениями, так и "нескромная" одежда, без хиджабов и т.д.

Страница в Инстаграме, где они опубликовали видео, заблокирована, сообщает телеграм-канал Oriental Express.