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Ближний Восток

В Тегеране две девушки арестованы за видеоклип с танцами на территории мемориала

Иран
время публикации: 24 января 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 17:29
В Тегеране две девушки арестованы за видеоклип с танцами на территории мемориала
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские власти арестовали двух девушек за видеоклип с танцами на на территории мемориала Неизвестного солдата в Тегеране, возведенного в честь погибших на войне с Ираком. Им инкриминируется как сам танец с "непристойными" движениями, так и "нескромная" одежда, без хиджабов и т.д.

Страница в Инстаграме, где они опубликовали видео, заблокирована, сообщает телеграм-канал Oriental Express.

Ближний Восток
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