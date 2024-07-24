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Ближний Восток

Аббас отказался от бойкота Трампа, написав ему после покушения

время публикации: 24 июля 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 12:30
Аббас отказался от бойкота Трампа, написав ему после покушения
AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа направил американскому политику письмо, в котором пишет, что был глубоко обеспокоен покушением. "В мире закона и порядка нет места насилию", – подчеркнул палестинский политик.

В письме Аббас призывает к решению конфликтов путем политического диалога, а покушения называет орудием слабых. "Мои мысли с близкими погибшего и раненых", – добавил глава ПА.

Отметим, что официальная Рамалла разорвала отношения с администрацией Дональда Трампа после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, перенеся туда посольство. Трамп не без оснований воспринял письмо Аббаса как попытку наладить контакт.

Бумага была опубликована на странице Трампа в социальной сети Truth с припиской. "Махмуд, очень приятно. Спасибо. Все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями, Дональд Трамп".

Ближний Восток
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