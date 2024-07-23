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Мир

Трамп сообщил, что 26 июля встретится с Нетаниягу

время публикации: 23 июля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 21:11
Трамп сообщил, что 24 июля встретится с Нетаниягу
AP Photo/Jim Rassol

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, сообщил, что по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу встреча политиков состоится 26 июля, а не 24 июля, как сообщалось ранее. Место не изменилось – поместье Трампо Мар-а-Лаго во Флориде. . Об этом Трамп написал в социальной сети Truth.

"Во время моей первой каденции в регионе установились мир и стабильность. Были подписаны Соглашения Авраама. Мир и стабильность вернутся. Как я уже сказал президенту Зеленскому и другим международным лидерам, моя концепция мира посредством мощи продемонстрирует миру, что смертоносные войны, жестокие конфликты должны прекратиться. Миллионы гибнут, а Камала Харрис неспособна положить этому конец", – считает Трамп.

Вечером 25 июля Нетаниягу встретится с президентом Джо Байденом, став первым иностранным политиком, с который американский лидер встретится после выхода из президентской гонки. Согласно публикациям СМИ, запланирована также встреча с Харрис, практически обеспечившей себе демократическую номинацию.

Мир
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