МИД Ирана: обвинения в попытке терактов против израильтян в Турции "нелепы"

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением в связи с обвинениями в том, что иранцы готовили покушения на израильтян в Турции.

Иранский МИД назвал эти обвинения "нелепыми", передает агентство Reuters.

Тегеран заявляет, что израильтяне пытаются поссорить две дружественные мусульманские страны – Иран и Турцию.

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При этом МИД Ирана подчеркивает, что Исламская республика будет действовать против Израиля таким образом, чтобы не подвергать опасности гражданское население или другие страны.

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23 июня, власти Турции обнародовали новые подробности операции по предотвращению терактов против граждан Израиля, проводившейся совместно с израильскими спецслужбами. В официальных сообщениях говорится, что теракты против израильтян были подготовлены иранской разведывательной службой SAVAMA.

Согласно информации, полученной турецкой разведкой MİT и полицией, террористы готовили похищение и убийства израильтян, проживающих или находящихся в Стамбуле в качестве туристов. Одной из целей террористов был экс-посол Израиля и его жена, остановившиеся в отеле в "европейском районе" Бейоглу.

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Издание Hürriyet Daily News пишет, что 17 июня в ходе совместной операции MİT и полиции в гостинице Soul и трех арендованных квартирах в районе Бейоглу были задержаны 10 подозреваемых, среди которых есть граждане Турции. (Согласно другим источникам, были задержаны 8 человек, из которых пятеро являются гражданами Ирана).

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Сообщается, что агенты иранской разведки и "Корпуса стражей исламской революции" находились в Турции под видом студентов и бизнесменов. Теракты были предотвращены на стадии планирования.

Подробности операции были опубликованы властями Турции за несколько часов до прибытия в Анкару министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. На совместном брифинге министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу назвал эффективным сотрудничество спецслужб Турции и Израиля. Он заявил, что Турция не позволит террористам действовать на своей территории.

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Турецкие и израильские СМИ отмечают, что присутствие иранских агентов в Стамбуле и готовящиеся теракты против израильтян стали причиной, по которой Израиль призвал своих граждан срочно вернуться домой.

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Несмотря на арест иранских агентов в Стамбуле уровень террористической угрозы для израильтян в этом турецком городе остается наивысшим. По-прежнему действует рекомендация воздержаться от поездки в Стамбул, а находящимся там израильтян следует покинуть город.

Отметим, что 23 июня государственное телевидение Ирана сообщило об отставке главы разведывательного управления Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Тайеба. Тем самым официально подтверждена информация, появившаяся сначала на сайтах иранской оппозиции. Генерал, возглавлявший разведку КСИР с 2009 года, назначен на пост советника командующего корпусом Хосейна Салами. Несмотря на титул, речь идет об опале одной из ключевых фигур в иранских спецслужбах. По оценке израильской разведки, Тайеб был одним из организаторов попыток терактов против израильских граждан в Турции. Согласно СМИ, эти планы были сорваны турецкой контрразведкой и полицией, при участии "Мосада". В частности, планировалось похищение группы израильских туристов. Если сообщения верны, то именно этот провал мог стать причиной отставки Тайеба.