Источники в Израиле: существует конкретная информация об угрозе для израильтян в Стамбуле
Источники в Израиле сообщили, что существует конкретная информация об опасности, угрожающей израильтянам, находящимся в Стамбуле, в ближайшие выходные.
Граждан Израиля, находящихся в Стамбуле, просят вернуться домой, если есть такая возможность. Если же такой возможности нет, то соблюдать все меры безопасности и проявлять крайнюю осторожность: не выходить из дома, убрать предметы, по которым можно определить, что в данном доме проживают израильтяне, не открывать двери незнакомым людям, под каким бы предлогом они ни хотели войти.
Известно, что в настоящее время в Стамбуле находятся около 2000 израильтян.
Высокопоставленный источник в службе безопасности сказал Ynet: "Известно, что отдан приказ о нападении, иранские группировки разыскивают израильтян. Не всему можно помешать. Я прошу израильтян вернуться в Израиль".
Напомним, 13 июня Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) призвало израильских граждан отказаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. В этот же день уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого, уровня.
В других регионах Турции действует "третий уровень угрозы", при котором израильским гражданам рекомендуется избегать их посещения.
16 июня, Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности опубликовало подробные инструкции для тех, кто все еще находится в Стамбуле (несмотря на рекомендацию немедленно вернуться в Израиль).
– Поддерживайте связь с родными, оставшимися в Израиле, которые в случае необходимости, могут помочь найти вас. Сообщите им данные гостиницы, запланированных экскурсиях, перелетах. В случае непредвиденных событий во время пребывания за границей, могут возникнуть проблемы со связью. Пожалуйста, свяжитесь сами с родными и сообщите им о своей ситуации.
– Избегайте израильской символики в одежде и аксессуарах. Не привлекайте к себе внимание, избегайте посещения "мест скопления израильтян", в том числе популярных у израильтян ресторанов, гостиниц, развлекательных и туристических объектов.
– С подозрением относитесь "к выгодным" предложениям, когда это касается услуг гида или организованных экскурсий, которые могут оказаться приманкой для израильских туристов. С особой осторожностью относитесь к таким предложениям, опубликованным в социальных сетях или мессенджерах.
– Будьте осторожны при выборе транспортного средства или такси. Остерегайтесь случайных таксистов и водителей, настойчиво предлагающих свои услуги.
– Не сообщайте в социальных сетях о том, где вы находитесь и какие у вас планы, с тем чтобы затруднить сбор информации о вас в интернете. Мы рекомендуем рассказать о поездке после возвращения в Израиль.
– Во время пребывания в гостинице закрывайте дверь в свой номер на замок. Не открывайте ее незнакомым людям, которые могут представляться курьерами, уборщицами и т.д.
– В лобби гостиницы и в общественных зонах обращайте внимание на необычные и подозрительные действия других людей.
– В чрезвычайных случаях обращайтесь в местную полицию, а в экстренных – в штаб по чрезвычайным ситуациям в Израиле по телефону +972-25303155.
Управление по борьбе с террором опубликовало подробную инструкцию для израильтян в Стамбуле
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