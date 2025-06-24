При ударе по тюрьме "Эвин" был разрушен корпус администрации, погибли тюремщики

Пресс-секретарь юридической системы Ирана Ашгар Джахангир заявил, что в результате израильского удара по тюрьме "Эвин" в Тегеране было разрушено здание тюремной администрации, среди персонала есть погибшие и раненые.

Он также отметил, что удар был нанесен в то время, когда заключенным предоставляется свидание с родственниками. При этом Джахангир ничего не сказал о потерях среди заключенных и их близких.

В тюрьме, ставшей символом репрессивного режима аятолл, содержатся в первую очередь политические заключенные. Израильский удар выбил ворота тюрьмы, однако неясно, привело ли это к побегу.