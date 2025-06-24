Иранские СМИ подтверждают: в результате израильской атаки убит ученый-атомщик
время публикации: 24 июня 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 10:09
Иранские СМИ сообщают: утром 24 июня в результате израильской атаки был убит иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Седиги.
Отмечается, что Седиги погиб до вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Ранее офис главы правительства Израиля сообщал: "За последние 24 часа Армия обороны Израиля также нанесла сильный удар по объектам иранского правительства в самом центре Тегерана, уничтожив сотни боевиков организации "Басидж" – репрессивного механизма террористического режима – и уничтожив еще одного высокопоставленного ученого-атомщика".