ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих атаках еще в двух районах Тегерана
время публикации: 24 июня 2025 г., 02:23 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 02:23
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей шестого административного района Тегерана и района Мехран, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.
"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть район, отмеченный на карте и не приближаться к нему в течение нескольких часов", – сказано в этом предупреждении.
Эти предупреждения были опубликованы пресс-службой ЦАХАЛа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о прекращении огня.