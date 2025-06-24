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Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих атаках еще в двух районах Тегерана

Война с Ираном
ЦАХАЛ
Иран
время публикации: 24 июня 2025 г., 02:23 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 02:23
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о предстоящих атаках еще в двух районах Тегерана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей шестого административного района Тегерана и района Мехран, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.

"Уважаемые граждане, в целях вашей безопасности просим вас немедленно покинуть район, отмеченный на карте и не приближаться к нему в течение нескольких часов", – сказано в этом предупреждении.

Эти предупреждения были опубликованы пресс-службой ЦАХАЛа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о прекращении огня.

Ближний Восток
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