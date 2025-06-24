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Ближний Восток

Катар возвращается к обычной жизни после ракетного удара Ирана

Война с Ираном
Катар
время публикации: 24 июня 2025 г., 00:41 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 00:41
Катар возвращается к обычной жизни после ракетного удара Ирана
AP Photo/Alex Brandon

Спустя несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе "Аль-Удейд", Катар возвращается к обычной жизни.

Управление гражданской авиации Катара объявило об открытии воздушного пространства и возобновления работы аэропортов.

Великобритания и США отменили предупреждение для своих граждан об опасности посещения Катара. Посольство США с утра планирует возобновить работу в обычном режиме.

Отметим, что после ракетного удара советник премьер-министра и представитель министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед Аль-Ансари заявил, что Доха оставляет за собой право на пропорциональный ответ. "Катар решительно осуждает нападение на авиабазу "Аль-Удейд". … Катар оставляет за собой право ответить напрямую способом, эквивалентным характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом", – говорится в сообщении пресс-службы катарского МИДа.

Ближний Восток
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