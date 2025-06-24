Власти Ирана заявили, что в результате удара ЦАХАЛа по жилому дому погибли девять человек
время публикации: 24 июня 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 10:14
Власти Ирана заявили, что в результате "израильских атак на жилой дом в провинции Гилян на севере Ирана" погибли девять человек, передает агентство Tasnim.
Непонятно, когда именно был нанесен этот удар и какова была цель.
ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.
Ранее Иран завершил волну ракетных обстрелов израильской территории, длившуюся в течение нескольких часов. В результате обстрелов погибли не менее четырех мирных граждан, десятки получили ранения, есть значительные разрушения в жилых районах.