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Ближний Восток

Власти Ирана заявили, что в результате удара ЦАХАЛа по жилому дому погибли девять человек

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 24 июня 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 10:14
Власти Ирана заявили, что в результате удара ЦАХАЛа по жилому дому погибли девять человек
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана заявили, что в результате "израильских атак на жилой дом в провинции Гилян на севере Ирана" погибли девять человек, передает агентство Tasnim.

Непонятно, когда именно был нанесен этот удар и какова была цель.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее Иран завершил волну ракетных обстрелов израильской территории, длившуюся в течение нескольких часов. В результате обстрелов погибли не менее четырех мирных граждан, десятки получили ранения, есть значительные разрушения в жилых районах.

Ближний Восток
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