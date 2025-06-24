Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе над Израилем и США

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с заявлением, в котором объявил о победе Исламской республики в военной кампании против Израиля и США. "Силы сопротивления навязали прекращение огня сионистам и поддерживающим их террористическим силам".

В заявлении вооруженным силам Ирана выражается благодарность за мужество и самопожертвование под руководством верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Утверждается, что американским и израильским силам нанесены решительные удары.

"В кровавой и героической битве вражеским стратегиям было нанесено поражение. Исламская республика не желает войны, но даст решительный ответ на любые попытки нанести удар по нашим гражданам, территории или интересам", – говорится в документе, цитируемым агентством "Шафак".