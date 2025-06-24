"Тасним": Иран не нарушал режим прекращения огня

Иранское агентство Tasnim

называет не соответствующими истине сообщения о том, что Иран нарушил режим прекращения огня и произвел ракетный обстрел Израиля.

"Навязанное сионистскому режиму прекращение огня остается в силе – несмотря на публикации сионистских СМИ, в которых говорится о ракетном обстреле", – утверждает агентство.

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир назвал ракетный обстрел севера Израиля, совершенный Ираном после вступления в силу соглашения о прекращении огня, является грубым нарушением условий соглашения.

"В свете грубого нарушения прекращения огня, допущенного иранским режимом, мы нанесем мощный ответный удар", – подчеркнул он.