Антиизраильский марш в Иордании. Полиция оттеснила толпу от посольства Израиля

В воскресенье, 24 марта, тысячи иорданцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против действий израильской армии в секторе Газы. Поводом для этой демонстрации стало интервью жительницы Газы, показанное каналом "Аль-Джазира" накануне вечером, в котором утверждалось, что в больнице "Шифа" израильские солдаты насилуют и убивают палестинок.

Демонстранты, стекаясь со всего города, направлялись к посольству Израиля в Аммане.

Крупные силы иорданской полиции были стянуты к посольству. В социальных сетях появились видео с места событий, на которых можно увидеть, что сотрудники силовых структур применяют слезоточивый газ для разгона митингующих.

Сайт Jo24.net написал, что силы безопасности и полиция не дали митингующим приблизиться к посольству.