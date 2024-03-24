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Ближний Восток

Антиизраильский марш в Иордании. Полиция оттеснила толпу от посольства Израиля

время публикации: 24 марта 2024 г., 23:01 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 23:01
Антиизраильский марш в Иордании. Полиция оттеснила толпу от посольства Израиля
AP Photo/Raad al-Adayleh

В воскресенье, 24 марта, тысячи иорданцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против действий израильской армии в секторе Газы. Поводом для этой демонстрации стало интервью жительницы Газы, показанное каналом "Аль-Джазира" накануне вечером, в котором утверждалось, что в больнице "Шифа" израильские солдаты насилуют и убивают палестинок.

Демонстранты, стекаясь со всего города, направлялись к посольству Израиля в Аммане.

Крупные силы иорданской полиции были стянуты к посольству. В социальных сетях появились видео с места событий, на которых можно увидеть, что сотрудники силовых структур применяют слезоточивый газ для разгона митингующих.

Сайт Jo24.net написал, что силы безопасности и полиция не дали митингующим приблизиться к посольству.

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