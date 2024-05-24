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Ближний Восток

ХАМАС заявил, что приветствует решения Международного суда в Гааге, но не удовлетворен ими

время публикации: 24 мая 2024 г., 17:24 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 17:38
ХАМАС заявил, что приветствует решения Международного суда в Гааге, но не удовлетворен ими
Abed Rahim Khatib/ Flash90

ХАМАС заявил, что приветствует решения Международного суда в Гааге, однако не удовлетворен ими.

"Мы ожидали, что суд вынесет решение о прекращении агрессии и геноцида в сектора Газы, а не только в Рафахе, поскольку то, что происходит в Джабалии и других местах, не менее опасно, чем то, что происходит в Рафахе", – говорится в заявлении ХАМАСа.

"Мы призываем международное сообщество и Организацию Объединенных Наций обязать оккупантов выполнить все решения суда", – сказано в этом заявлении, цитируемом палестинскими СМИ.

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