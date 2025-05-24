Палестинские СМИ: в Хан-Юнисе разграблены несколько грузовиков с гумпомощью

Палестинские источники сообщили, что несколько группировок, в которые входили вооруженные боевики, разграбили несколько грузовиков с гуманитарной помощью в районе Хан-Юниса.

Среди машин, подвергшихся нападению, было не менее пяти грузовиков с мукой. "Налетчики забрали продукты, предназначенные для детей и семей, страдающих от голода", — заявили представители гуманитарных организаций, работающие в Газе.