x
24 мая 2025
|
последняя новость: 16:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 16:49
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинские СМИ: в Хан-Юнисе разграблены несколько грузовиков с гумпомощью

Газа
время публикации: 24 мая 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 16:20
Палестинские СМИ: в Хан-Юнисе разграблены несколько грузовиков с гумпомощью
Michael Giladi/Flash90

Палестинские источники сообщили, что несколько группировок, в которые входили вооруженные боевики, разграбили несколько грузовиков с гуманитарной помощью в районе Хан-Юниса.

Среди машин, подвергшихся нападению, было не менее пяти грузовиков с мукой. "Налетчики забрали продукты, предназначенные для детей и семей, страдающих от голода", — заявили представители гуманитарных организаций, работающие в Газе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2025

Четыре пункта распределения гумпомощи в секторе Газы начнут работу в начале следующей недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2025

Всемирная продовольственная программа: 15 грузовиков с мукой разграблены на юге сектора Газы