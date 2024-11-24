Ответ Тегерана МАГАТЭ: введены в действие новые центрифуги для обогащения урана

Иран ввел в действие новые центрифуги для обогащения урана, сообщил в воскресенье, 24 ноября, председатель меджлиса (иранского парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, этот шаг власти Ирана приняли в ответ на недавнее принятие антииранской резолюции на встрече Совета управляющих МАГАТЭ, передает PressTV.

Примечательно, что сегодня же Тегеран объявил, что возобновляет "ядерные переговоры" с европейскими государствами.

22 ноября Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) объявила о скором введении в эксплуатацию значительного количества новых центрифуг для обогащения урана в ответ на антииранскую резолюцию, принятую 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Профильные структуры Ирана на различных уровнях ранее предупреждали, что принятие любых мер, направленных на конфронтацию, и использование Совета управляющих [МАГАТЭ] для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений столкнется с ответными мерами. <...> В связи с этим глава ОАЭИ распорядилась принять соответствующие меры, в том числе запустить значительное количество новых передовых центрифуг разного типа", – заявлял два дня назад МИД Ирана.

Телеканал SNN сообщал, что Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ начал установку на своих ядерных объектах газовых центрифуг, представляющих три новых поколения, по разделению изотопов урана. Это позволит ему существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива.

Совет управляющих МАГАТЭ принял 21 резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с агентством. Резолюция призывает Иран улучшить сотрудничество с агентством. В документе также прописана просьба к МАГАТЭ подготовить подробный доклад по Ирану к весне 2025 года. Резолюция принята 19 голосами "за", 3 страны проголосовали против, еще 12 воздержались.