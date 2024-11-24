Иран возобновляет ядерные переговоры с европейскими государствами

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что 29 ноября в Женеве пройдут переговоры по ядерной тематике с участием Великобритании, Франции, Германии и Ирана.

Заявление было воспринято как ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии резолюции, осуждающей Ирана за продолжение ядерных разработок. Инициаторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия и США.

Согласно агентству "Киодо Цусин", президент Ирана Масуд Пезешкиан хочет достигнуть договоренностей до прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа, вышедшего из подписанного в 2015 году в Вене Соглашения о судьбе иранских ядерных разработок.