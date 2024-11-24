x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 15:32
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран возобновляет ядерные переговоры с европейскими государствами

Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 24 ноября 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 15:19

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что 29 ноября в Женеве пройдут переговоры по ядерной тематике с участием Великобритании, Франции, Германии и Ирана.

Заявление было воспринято как ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии резолюции, осуждающей Ирана за продолжение ядерных разработок. Инициаторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия и США.

Согласно агентству "Киодо Цусин", президент Ирана Масуд Пезешкиан хочет достигнуть договоренностей до прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа, вышедшего из подписанного в 2015 году в Вене Соглашения о судьбе иранских ядерных разработок.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 ноября 2024

Иран анонсировал запуск новых центрифуг для обогащения урана в ответ на резолюцию МАГАТЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 ноября 2024

Гросси против Нетаниягу: "Израиль не атаковал иранский ядерный объект в Парчине"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 15 ноября 2024

Axios: в ходе атаки Израиля на Иран уничтожен сверхсекретный центр по разработке ядерного оружия